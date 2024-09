Esonda il Seveso a Milano, allagamenti in zona Ponte Lambro

“La vasca del Seveso è ormai piena e ora il Seveso ha iniziato ad esondare”. Lo ha comunicato l’assessore alla Sicurezza del Comune Marco Granelli. “Il Lambro – scrive l’assessore in un altro post sui social – ha superato quota 2.60 a via Feltre: abbiamo evacuato le comunità CEAS e Exodus; allagato il quartiere Ponte Lambro perché il Lambro è salito oltre 2.40 e quindi è entrato in fognatura rigurgitando nel quartiere, e nel cortile delle case popolari. Anche il Lambro meridionale che raccoglie l’Olona e lo scolmatore del Seveso, è cresciuto molto in zona conca fallata dove sottopassa il naviglio, con rischi di rigurgito nel quartiere Gratosoglio”.

TRENI IN RITARDO

Disagi alla circolazione ferroviaria nel nodo di Milano a causa del maltempo di questa mattina, come comunica Rfi sul proprio sito. Tra le stazioni Rogoredo e Porta Vittoria, si legge, “i treni potranno subire rallentamenti fino a 120 minuti, limitazioni e cancellazioni”. Modifiche al servizio delle linee dei tram 3 verso Gratosoglio, 19 verso Lambrate 33. Il tram 31, invece, è sostituito da un bus su tutto il percorso. Rimane chiusa la metropolitana M2 tra le fermate di Famagosta e Assago/piazza Abbiategrasso a causa dell’allagamento della galleria, con la disposizione da parte di Atm di bus sostitutivi.