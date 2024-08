Lite con bastoni in un bar, la Questura di Milano sospende la licenza

Il questore di Milano Bruno Megale ha disposto la sospensione per 15 giorni la licenza del locale ‘Bar Family’ di via Costantino Baroni a Milano, dopo che a inizio agosto era scoppiata una lite tra clienti con l’uso di bastoni. In quell’occasione, gli equipaggi dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico erano intervenuti in seguito alla segnalazione di una donna armata e in forte stato di agitazione. Durante la perquisizione di alcune auto parcheggiate nei pressi del locale, erano poi stati rinvenuti tre bastoni come quello che impugnava la donna, la quale aveva riferito di aver litigato con altri avventori che si erano allontanati prima dell’arrivo della polizia. Al termine degli accertamenti, lei è stata indagata in stato di libertà per porto di armi od oggetti atti ad offendere.