Operaio 22enne muore incastrato in un macchinario a Monza

Un operaio di 22 anni è morto dopo essere rimasto incastrato in un nastro trasportatore per la compattazione dei rifiuti, mentre si trovava al lavoro a Monza nell’azienda Corioni, che si occupa di servizi ambientali. L’incidente è avvenuto questo pomeriggio poco prima delle 16. Le squadre dei vigili del fuoco del Comando di Monza sono ancora al lavoro per cercare di liberare il corpo del giovane dal macchinario in cui è rimasto incastrato. Sul posto, anche il personale dell’Ats e gli operatori della polizia Scientifica, che stanno eseguendo tutti i rilievi necessari per ricostruire la dinamica dell’incidente.