Topi d’appartamento si buttano dal balcone per sfuggire alla polizia

Hanno tentato di svaligiare un appartamento al quarto piano di una palazzina a Milano ma, per sfuggire alla polizia, due dei tre malviventi si sono buttati dal balcone e ora sono piantonati in ospedale, uno con il bacino rotto e l’altro con le gambe fratturate, mentre il terzo complice, che si è fatto sorprendere ancora dentro l’abitazione, è a San Vittore. È finita così per tre ladri, originari della Georgia e incensurati, di età compresa tra i 42 e 36 anni, che ieri sera hanno cercato di rubare in una casa in via Romolo Gessi. Ad accorgersi della loro presenza è stato un inquilino che ha chiamato il 112 spiegando che i vicini di casa erano via per le ferie ma lui vedeva strani movimenti dietro le tende. Una volta arrivate le volanti, i tre sono stati sorpresi nell’abitazione ma in due hanno tentato una fuga impossibile buttandosi giù. Uno si è fratturato il bacino mentre l’altro è stato poi recuperato da un balcone del primo piano con le gambe fratturate.