Il cadavere di una donna di 65 anni, in avanzato stato di decomposizione, è stato trovato dai carabinieri di Mornago ( Va), in un’abitazione di Villadosia frazione di Casale Litta (Va) dove la donna viveva con il marito. Malata da qualche anno, era accudita dal compagno di una decina di anni più vecchio. Né i vicini di casa, né i parenti hanno avuto più notizie da tempo motivo per cui si sono rivolti ai carabinieri che presentatisi nell’abitazione hanno trovato l’uomo in stato confusionale. Secondo i primi accertamenti la donna sarebbe morta per cause naturali anche se sarà l’autopsia a stabilire le esatte cause del decesso, era adagiata sul letto matrimoniale. Inspiegabili i motivi per cui il marito l’abbia vegliata per mesi senza avvisare nessuno.