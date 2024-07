L’Associazione Bottesini di Crema festeggia i dieci anni di CLIP

Di Clizia Currado

E’ il ventisettenne controtenore svizzero Elmar Hauser il vincitore della decima edizione del concorso lirico internazionale di Portofino – CLIP – dedicato alle giovani voci di eccellenza, promosso dall’Associazione Musicale Giovanni Bottesini di Crema. La premiazione si è tenuta il 28 luglio nella suggestiva piazzetta di Portofino al termine dell’esibizione dei dieci

finalisti nel gala “Francesco Brioschi Editore”. La serata ha coronato tre giorni di selezioni a cui hanno preso parte 86 talenti con un’età media di 28 anni su un totale di 273 partecipanti provenienti da 49 paesi su cinque continenti. Sul palcoscenico a cielo aperto il pubblico ha applaudito l’Orchestra del Teatro Carlo Felice di Genova diretta dal maestro Enrico Fagone e impreziosita dalla presenza del giovanissimo portento cinese Simon Zhu, Premio Paganini 2023. La giuria, presieduta anche quest’ anno dal sovrintendente di lungo corso nei migliori teatri d’Europa Dominique Meyer, ha visto Claudio Orazi, sovrintendente Fondazione Teatro Carlo Felice di Genova, Gianni Tangucci, coordinatore artistico del Maggio Musicale Fiorentino, Peter de Caluwe, direttore generale e artistico de La Monnaie di Bruxelles, Jonathan Fried, casting manager al Metropolitan di New York, Carolin Wielpütz, direttore della pianificazione artistica al MusikTheater an der Wien; Cristiano Sandri, direttore Teatro Regio di Torino e il nuovo giudice Eline de Kat déleguée artistique presso Opéra de Monte Carlo.

“CLIP è un concentrato di emozioni, talento e bellezza. Ogni anno, da ormai dieci anni, godiamo di questo straordinario cocktail e proviamo enorme soddisfazione nel constatare

l’incidenza positiva del nostro progetto sulle vite e le carriere dei nostri ragazzi” – spiega Francesco Daniel Donati, direttore artistico di CLIP. “CLIP offre uno spaccato efficace del panorama vocale internazionale ed un momento di riflessione collettivo sullo stato dell’arte nei territori più storicamente legati al genere, Europa e Stati Uniti, grazie alla presenza in giuria di importanti dirigenti di alcuni dei teatri più significativi del globo” – spiega Monique Pudel, Presidente Onorario di Clip Portofino. Secondo classificato il baritono Matteo Mancini, cresciuto nell’Accademia Rossiniana della sua città. Seguito da un terzo premio ex equo andato ai baritoni Matteo Torcaso, già diretto da Daniele Gatti al Maggio Musicale Fiorentino e Davide Piva, già guidato da bacchette come Metha o Harding. Premio Voce Femminile al soprano Isabela Diaz, 29 anni, cilena. Il Premio Under 25 è andato alla spagnola Aitana Sanz Pérez. Premio Cantante Italiano a un altro baritono, Matteo Guerzè. A Tomislav Jukic, semifinalista, 24 anni, croato, il Premio Tenore Emergente. “Arrivare alla decima edizione con una finale di questa qualità è per me un regalo e una grande emozione. All’ inizio di questa avventura avevo il sogno di creare in Italia un concorso internazionale di alto livello, trasparente e immerso nella bellezza. Il risultato raggiunto oggi va oltre le mie aspettative e i nostri cantanti fanno grandi carriere, portando CLIP nei teatri di tutto il mondo” – conclude Francesco Daniel Donati. Associazione Musicale Bottesini Nata nel 2009 da un gruppo di giovani cremaschi con gli obiettivi di valorizzare e promuovere il patrimonio musicale e culturale del territorio mediante la realizzazione di eventi di respiro nazionale e internazionale, l’Associazione Musicale dedicata a Giovanni Bottesini (1821-1889), contrabbassista e compositore cremasco, ha esordito lo stesso anno con la produzione dell’opera “Ero e Leandro” di Bottesini su libretto di Arrigo Boito. Nel corso degli anni gli sforzi dell’Associazione si sono concentrati sempre più nella promozione della musica classica e della lirica, con particolare attenzione al sostegno e alla scoperta di giovani talenti. Oltre a concerti e rassegne musicali, i progetti principali sono il Concorso Lirico Internazionale di Portofino, il Concorso Internazionale per Contrabbassisti “Giovanni Bottesini”, arrivato alla 9° edizione, e il Cavalli Monteverdi Competition per giovani voci barocche.