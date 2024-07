Rapine nella stazione di Porta Garibaldi, arrestati due minori

La Polizia di Stato, coordinata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minorenni di Milano, ha eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due cittadini egiziani di 17 e 16 anni ritenuti responsabili di due rapine effettuate nei mesi di maggio e giugno scorsi. Lo fa sapere la Questura. Gli agenti della Polfer di Milano Porta Garibaldi hanno effettuato un’attività d’indagine a seguito di due rapine commesse il 29 maggio e il 5 giugno scorso presso lo stesso scalo ferroviario. In particolare, nel primo episodio, un cittadino cinese è stato prima nebulizzato con dello spray al peperoncino e poi derubato della collanina in oro che portava al collo. Invece, nel secondo episodio, un cittadino egiziano è stato minacciato con un coltello e rapinato del proprio telefono cellulare e dei soldi in suo possesso. A seguito delle indagini svolte dai poliziotti, il Tribunale per i Minorenni di Milano ha emesso due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due minorenni i quali, venerdì scorso 26 luglio, sono stati rintracciati nella stazione ferroviaria di Porta Garibaldi e sono stati associati presso l’Istituto Penale per Minorenni Cesare Beccaria