Pavia, sequestrati giocattoli e stampelle non sicuri

La Guardia di Finanza di Pavia ha sequestrato in un esercizio commerciale, in provincia di Pavia, circa 30mila articoli tra giocattoli e dispositivi medici (stampelle e bastoni) ritenuti “potenzialmente pericolosi per la salute dei consumatori”, in quanto riportanti una marcatura “CE” contraffatta. Alcuni dei prodotti sequestrati, inoltre, riportavano indicazioni ingannevoli di origine italiana pur essendo prodotti in Cina. Le Fiamme Gialle hanno anche scoperto nello stesso esercizio commerciale un deposito clandestino in cui erano illecitamente stoccate oltre 3,5 tonnellate di materiale pirotecnico, sottoposto a sequestro. L’amministratore della società è stato denunciato per detenzione illecita di materiale esplodente, frode in commercio e falsità di certificazioni di conformità.