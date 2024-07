Si tuffa per salvare il figlio, annega nel lago

Sono in corso dal primo pomeriggio di ieri al largo di Dongo (Como) le ricerche di un turista tedesco di 51 anni che, dopo essersi tuffato nel lago da una barca, non è più riemerso. L’allarme è stato lanciato dai familiari, moglie e figli, che erano a bordo dell’imbarcazione.

L’uomo si è tuffato per aiutare il figlio di 12 anni che era in difficoltà e che è stato recuperato dai passeggeri di un’altra imbarcazione che hanno lanciato l’allarme al 112. Solamente sei giorni fa un altro turista, un inglese di 22 anni, era morto annegato nel Lario tra Tremezzo e Menaggio. Nel tardo pomeriggio erano scattate le ricerche per un altro possibile annegato nel lago del Segrino, ma si è trattato di un falso allarme.