“Aggiungi un posto in mensa”: a Brescia il sostegno alla mensa scolastica per le famiglie in difficoltà

“Aggiungi un posto a Mensa” è il progetto avviato a Brescia, nato dalla collaborazione tra i servizi sociali e scolastici del comune di Brescia, la Società San Vincenzo de’ Paoli Conferenza Maria Ausiliatrice, Parrocchia don Bosco, Centro Culturale Islamico di Brescia e

l’Associazione Culturale Amici di Bottonaga.

Un’iniziativa di inclusione, destinata a sostenere le famiglie del quartiere Don Bosco-Bottonaga di Brescia, in situazione di disagio economico, che non riescono a coprire il costo della mensa scolastica per i loro bambini.

Il progetto appena concluso relativo all’anno scolastico 2023/24 ha permesso l’accesso alla mensa 21 bambini delle scuole primarie Francesco Crispi ed Angelo Canossi con un costo sostenuto di 5870,51 euro.

“Contiamo di rilanciare la scommessa sul progetto per l’anno scolastico 2024/25, contando su tante generosità, per aggiungere posti a mensa ed offrire un sostegno tangibile e solidale alle famiglie” dicono i membri dell’associazione Amici di Bottonaga.

“Per molti bambini, il servizio mensa rappresenta un’importante occasione di condivisione e di integrazione. Trascorrere il momento del pranzo insieme ai propri compagni e con la guida di un educatore diventa un importante momento educativo: non significa solo fruire di un pasto completo ed equilibrato, ma è un modo per rafforzare i legami e le amicizie, per imparare a stare insieme anche in contesti meno strutturati; è, a tutti gli effetti, un momento formativo e un importante veicolo di inclusione sociale, di fondamentale importanza per la loro crescita”.