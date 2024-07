Milano Latin Festival: tre giorni di concerti con star internazionali

Il weekend è alle porte e la Ticketmaster Arena del Milano Latin Festival è pronta ad accogliere i migliori concerti, promettendo di infiammare le serate con spettacoli imperdibili. Questa rassegna, rinomata come la più importante d’Europa e tra le principali al mondo dedicate alla cultura latinoamericana, offre un’immersione totale nella musica, nella danza, nella gastronomia e nella cultura latina. Stasera, giovedì 18 luglio, la Ticketmaster Arena sarà scossa dalla performance della star portoricana Anuel AA. Conosciuto come il pioniere del trap latino, Anuel ha rivoluzionato la scena musicale con il suo album di debutto “Real hasta la Muerte”. Pubblicato il giorno della sua scarcerazione, questo album ha rapidamente scalato le classifiche, raggiungendo il numero 1 della Billboard Top Latin Album in meno di 24 ore. Il suo stile unico e le collaborazioni con artisti del calibro di Daddy Yankee, Ozuna e Bad Bunny lo hanno reso un’icona del genere. La sua presenza sul palco promette uno spettacolo carico di energia e emozioni. Venerdì 19 luglio, il palco sarà illuminato da Christian Nodal, il giovane fenomeno della musica regionale messicana. Con il suo singolo di debutto “Adiós Amor”, Nodal ha conquistato le classifiche sia in Messico che negli Stati Uniti, avviando una carriera folgorante. Il suo ultimo album “Duelo Romántico” e il singolo “La intención” con Peso Pluma continuano a incantare il pubblico. Con la sua voce potente e il suo stile inconfondibile, Nodal offre un’esperienza musicale intensa e coinvolgente. Sabato 20 luglio, in occasione della Festa d’Indipendenza della Colombia, il festival si tingerà di giallo, blu e rosso con le esibizioni di Blessd, Ryan Castro e Los Príncipes del Vallenato. Blessd, giovane talento colombiano, ha già raggiunto milioni di visualizzazioni su YouTube con la sua hit “Medallo”. Ryan Castro, con successi come “Jordan” e “Mujeriego”, ha ottenuto fama mondiale. Los Príncipes del Vallenato, con i loro ritmi vibranti e melodie appassionanti, offriranno un’esperienza musicale che celebra la tradizione e l’innovazione della musica vallenata. Domenica 21 luglio: La settimana si chiuderà con la “Noche de Travesura – La Fiesta”, una serata dedicata ai successi Reggaeton Old School e alle hit degli anni ‘90 e 2000. Questa serata è pensata per far ballare e divertire il pubblico con le canzoni che hanno segnato un’epoca.

Oltre alla musica, il Milano Latin Festival offre un programma ricco di attività. Ogni sera, le diverse Piazze da Ballo – Urban, Santo Domingo, Cuba e la nuovissima Piazza Azteco – saranno animate da DJ, animatori e taxi dancer esperti che coinvolgeranno i partecipanti in danze appassionate e momenti di puro divertimento. Gli amanti della buona cucina potranno esplorare una vasta scelta di piatti tipici della gastronomia latina. Dal celebre ristorante argentino “Parrilla Gordita” all’area Street Food, saranno proposti piatti autentici da Brasile, Perù, Ecuador, Repubblica Dominicana e Venezuela. I gelati artigianali della “ice-cream chef” Delia Lopez, i famosi “churros” e numerosi cocktail di origine latina aggiungeranno un tocco di dolcezza e freschezza all’esperienza culinaria. Inoltre, l’area dedicata all’artigianato offrirà prodotti unici e tradizionali, perfetti per portare a casa un pezzo dell’atmosfera del festival.