Di fronte allo spettacolo – ogni volta diverso ma sempre stupefacente – del sorgere del sole tra le vette del Gruppo Adamello-Presanella, val bene rinunciare a qualche ora di sonno. Chi negli anni scorsi ha partecipato a “Alba in quota” conserva ancora oggi il ricordo di un’esperienza che permette di connettersi con sé stessi e l’ambiente circostante, impreziosita dalle note dei concerti dal vivo.

Una rassegna intima e profonda, che viene proposta anche per quest’estate dal Consorzio Pontedilegno-Tonale (Bs): 5 appuntamenti in programma, 4 sul Ghiacciaio Presena a 3mila metri (21 e 27 luglio, 16 e 23 agosto) e uno sul Corno d’Aola a 2mila metri (9 agosto), con l’opportunità di usufruire dell’apertura anticipata degli impianti. E dopo aver ammirato la magia della nascita di un nuovo giorno, sarà possibile fermarsi in uno dei rifugi in quota per gustare una ricca colazione.

Si comincia domenica 21 luglio (alle 5.30) sul Ghiacciaio Presena con Nubras Ensemble, un trio composto da Giulia Anita Bari al violino, Rachel Blueberger al violoncello e Giorgio Gadotti al sax. Sabato 27 (stesso luogo, stessa ora) sarà la volta di Anna&Emanuele Siblings, che rivisiteranno brani pop e rock in chiave acustica. Il 9 agosto “Alba in quota” si sposterà sul Corno d’Aola con il Mystic Owls Duo, complesso di voci, chitarra e violino originario della Val di Sole ispirato alla musica folk irlandese. Per gli altri due eventi della kermesse si tornerà sul Ghiacciaio Presena: venerdì 16 agosto (alle 5.30) ad esibirsi sarà Ago_Dallago, giovane polistrumentista che nel corso della sua già lunga carriera ha avuto modo di suonare in svariati festival tra Italia, Europa e Asia, mentre la settimana successiva (venerdì 23) è previsto il gran finale con Moro & The Silent Revolution, gruppo folk-pop angloamericano composto da Massimiliano Morini alla voce e alle chitarre, con Franco Naddei alla tastiera, Lorenzo Gasperoni alla chitarra e Denis Valentini alla batteria.

Per partecipare ai concerti in quota non è necessaria la prenotazione. Occorre comunque essere muniti del ticket per gli impianti di riferimento, acquistabile presso le biglietterie (Paradiso e Valbiolo al Passo Tonale, Valbione a Ponte di Legno) nei giorni precedenti gli eventi o direttamente la mattina stessa.

Per quelli sul Ghiacciaio Presena, le cabinovie Paradiso e Presena saranno in funzione a partire da 30 minuti prima, così come le seggiovie Valbione e Corno d’Aola per quelli a Ponte di Legno. Per tutti gli appuntamenti, inoltre, c’è la possibilità di acquistare i biglietti di andata e ritorno sullo shop online del consorzio Pontedilegno-Tonale.

Tutte le info sulla rassegna sono consultabili qui: https://www.pontedilegnotonale.com/it/eventi/