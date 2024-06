Torna a Legnano (MI) l’edizione 2024 del RUGBY SOUND Festival

Dopo l’esordio di giovedì dell’edizione 2024 del RUGBY SOUND FESTIVAL con il live dei SUBSONICA e l’opening dei dj norvegesi RÖYKSOPP e degli OMINI, proseguono gli appuntamenti con il party MAI DIRE GOKU il 28 giugno, seguito il 29 giugno da VOGLIO TORNARE NEGLI ANNI NOVANTA.

Sono 14 gli appuntamenti che si alterneranno tra giugno e luglio sul palco del RUGBY SOUND FESTIVAL, la manifestazione che porta la grande musica italiana e internazionale (e non solo) in una della più belle location italiane, l’Isola del Castello di Legnano, alle porte di Milano, diventata in 23 edizioni un vero e proprio punto di riferimento per gli eventi dell’estate italiana. Il 30 giugno una data da segnare in calendario perché nelle stessa sera saliranno sul palco i DIE ANTWOORD e COSMO. Attesissimo il concerto dei PLACEBO in programma il 1° luglio, La band, guidata da Brian Molko e Stefan Olsdal, è nota per aver rivoluzionato la musica rock attraverso l’unione di altri generi e sonorità musicali, creando un sound unico e inconfondibile.

Il 2 luglio sarà la volta dei SUICIDAL TENDENCIES e degli AGNOSTIC FRONT. Le due leggendarie band statunitensi fanno tappa al Rugby Sound per l’unica data italiana dei loro tour. Nei giorni seguenti si alterneranno sul paco artisti come COEZ & FRAH QUINTALE, MASSIMO PERICOLO, ALBOROSIE & SHENGEN CLAN. Il 6 luglio con la ZARRO NIGHT & Friends con IL PAGANTE e DJ MATRIX mentre il 7 luglio sarà la volta di un altro ritorno: CRISTINA D’AVENA & GEM BOY. L’11 luglio è PUNK IN CASTLE con tre delle formazioni che hanno fatto la storia del genere nel nostro paese: PUNKREAS, DEROZER, VALLANZASKA.

RUGBY SOUND È CASHLESS

Scaricando l’app Slesh sul cellulare, (da app store o cliccando su questo link) è possibile ricaricare il credito direttamente da casa, evitando code e accedendo velocemente a tutti i servizi presenti in area festival. All’ingresso verrà consegnato un braccialetto che permetterà di effettuare tutti i pagamenti. Il credito potrà essere caricato anche presso i punti di ricarica in loco. Per ulteriori informazioni QUI.

Rugby Sound Festival è un appuntamento che si rinnova dal 1999, divenuto tra i festival più attesi dell’estate e che, ogni anno sorprende con la sua programmazione ricca ed eclettica in grado di riservare chicche ed esclusive.