Travolta e uccisa nel lecchese, individuato il pirata della strada

E’ una donna di 62 anni l’automobilista che lunedì a Galbiate, nel lecchese, ha investito Luisa Spreafico, 69 anni, poi morta mercoledì in ospedale. Dopo l’investimento, la 62enne non si è fermata a prestare soccorso. E’ accusata di omicidio stradale aggravato dalla fuga, a seguito degli accertamenti della polizia locale.

L’incidente è avvenuto lunedì mattina lungo la Sp58n nella frazione Bartesate di Galbiate. La donna investita è stata trovata oltre il guard rail, ferita in modo molto grave. Subito soccorsa, è stata portata in ospedale a Lecco, ma purtroppo non ce l’ha fatta. Nei prossimi giorni sul corpo della vittima verrà effettuata l’autopsia. Sono in corso ulteriori accertamenti, per la ricostruzione dell’incidente.