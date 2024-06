Il Werther del Teatro alla Scala incanta Milano

Di Clizia Gurrado

Grande successo per il ritorno del Werther a Milano, il dramma lirico in quattro atti di Jules Massenet di nuovo al Teatro alla Scala in coproduzione con il Théâtre des Champs-Élysées dopo quarantaquattro anni di assenza. Un ritorno segnato da una calorosa accoglienza per questo spettacolo capace di incantare grazie a un cast d’eccezione e a una scenografia elegante e raffinata, – proprio come i costumi – che hanno reso al meglio le tensioni psicologiche e affettive, l’isolamento e la solitudine dei protagonisti. Chi scrive ha assistito alla quarta rappresentazione: una serata magica con un pubblico rapito da musica e voci. Grandi applausi per tutti, a cominciare dai bambini del Coro di voci Bianche dell’Accademia Teatro alla Scala, diretti magistralmente da Bruno Casoni. Applausi pieni di emozione sono andati al tenore per eccellenza del nostro tempo, il francese Benjamin Bernheim perfetto nel ruolo del giovane innamorato, fragile e passionale. Ruolo perfettamente interpretato. Impeccabile stilisticamente. Il momento più alto è arrivato con “Pourquoi me reveiller”.

Accanto al Werther una Charlotte elegante e raffinata, interpretata dalla vincitrice di Operalia 2021 Victoria Karkacheva (che sarà presto Carmen al San Carlo) e poi il baritono Jean Sébastien Bou, – Albert – anche apprezzato interprete di mélodies francesi, e Francesca Pia Vitale, diplomata nel 2022 all’Accademia del Teatro alla Scala, come Sophie. Il nuovo allestimento è firmato da due personalità di rilievo del teatro musicale internazionale, entrambe al debutto a Milano: Alain Altinoglu, direttore musicale della Monnaie di Bruxelles e dell’Orchestra della Radio di Francoforte e ospite regolare dei Wiener Philharmoniker. E Christof Loy, uno dei protagonisti della scena teatrale europea. Le scene sono di Johannes Leiacker, i costumi di Robby Duiveman.

L’opera

All’apice della fama dopo i successi di Herodiade e Manon, Massenet risponde innanzitutto a un’esigenza poetica personale quando decide di chiedere a Paul Milliet e Édouard Blau di trarre un libretto dai Dolori del giovane Werther di Goethe. Il Werther debutta così a Vienna nel 1892 in traduzione tedesca. La prima dell’originale francese segue qualche mese più tardi a Ginevra e infine, nel gennaio 1893, Werther giunge all’Opéra-Comique a Parigi, da cui inizia il processo di consacrazione che ne farà l’opera più acclamata e popolare

dell’autore.

Lo spettacolo sarà trasmesso in diretta su LaScalaTv il 27 giugno a partire dalle ore 19.45. Dopo la diretta il video resterà disponibile omn demand fino al 4 luglio 2024.

Teatro alla Scala

WERTHER

Dramma lirico in quattro atti

Libretto di Édouard Blau, Paul Milliet e Georges Hartmann

Musica di Jules Massenet

DATE

giovedì 27 giuguno ore 20

martedì 2 luglio ore 20

durata 2 ore e 36 minuti

Cast

Werther Benjamin Bernheim

Albert Jean Sébastien Bou

Le Bailli Armando Noguera

Schmidt Rodolphe Briand

Johann Enric Martínez-Castignani

Bruhlmann Pierluigi D’Aloia*

Charlotte Victoria Karkacheva

Sophie Francesca Pia Vitale

Katchen Elisa Verzier

*Allievo dell’Accademia di Perfezionamento

per Cantanti Lirici del Teatro alla Scala

Orchestra del Teatro alla Scala

Direttore Alain Altinoglu

Coro di voci bianche dell’Accademia Teatro alla Scala

diretto da Bruno Casoni

Regia e coreografia Christof Loy

Scene Johannes Leiacker

Costumi Robby Duiveman

Luci Roland Edrich