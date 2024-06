Estate di musica classica a Brezzo di Bevero

Ai blocchi di partenza la 50esima edizione di Segno Spazio Armonia: la Stagione Musicale

della Canonica di Brezzo di Bedero (Va) da sabato 6 luglio 2024 a sabato 7 settembre 2024 alle ore 21.00. Per le antiche mura della Collegiata di San Vittore martire, cinquanta anni possono sembrare un breve lasso di tempo. Per la comunità di Brezzo di Bedero, la 50esima edizione della Stagione della Canonica rappresenta un traguardo significativo e un evento culturale di rara eccellenza. Era il 1971 quando iniziò il restauro dell’antico organo della Collegiata di S. Vittore Martire (Canonica) di Brezzo di Bedero, ristrutturata intorno al XII sec. per volere dell’arcivescovo di Milano Robaldo sopra un’antica costruzione paleocristiana, operazione propedeutica al restauro dell’antica chiesa allora in condizioni di preoccupante degrado. Dal restauro dell’organo della chiesa nacquero i Concerti. L’iniziativa musicale, avviata nel 1973, ha potuto offrire ai residenti e ai villeggianti, nel corso degli anni, le esecuzioni di alcuni tra i massimi esponenti della cultura musicale europea. La stagione si articola in una serie di 11 concerti, tra il 6 luglio e il 7 settembre, in cui esibizioni si alternano tra la Collegiata di San Vittore, Casa Paolo e, nell’ultimo concerto, al Santuario di Santa Maria Bambina in Pianezza la vigilia della festa patronale. Al microfono di Radio Lombardia il direttore artistico Fabio Bagatin (foto)

CALENDARIO DEI CONCERTI

Canonica Di San Vittore Martire – Brezzo di Bedero – Ore 21

Sabato 6 LUGLIO 2024

Quartetto Indaco

Eleonora Matsnuno, violino

Ida Di Vita, violino

Jamiang Santi, viola

Cosimo Carovati, violoncello

Musiche di Cherubini, Schumann

Canonica Di San Vittore Martire – Brezzo di Bedero – Ore 21

Sabato 13 LUGLIO 2024

Trio Chagall

Edoardo Grieco, violino

Francesco Massimino, violoncello

Lorenzo Nguyen, pianoforte

Musiche di Schumann, Mendelssohn

Canonica Di San Vittore Martire – Brezzo di Bedero – Ore 21

Sabato 20 LUGLIO 2024

Concerto d’Organo

Enrico Viccardi, organista

Musiche di Scarlatti, Bach, Von Sachsen-Weimar, Stanley, Sammartini, Gherardeschi,

Padre Davide da Bergamo

Canonica Di San Vittore Martire – Brezzo di Bedero – Ore 21

Sabato 27 LUGLIO 2024

Orchestra da Camera Carlo Coccia

Rita Mascagna – Davide Agamennone, Violino

Musiche di Vivaldi

Canonica Di San Vittore Martire – Brezzo di Bedero – Ore 21

Sabato 3 AGOSTO 2024

Orchestra Cameristica di Varese

Fabio Bagatin, direttore

Musiche di Holst, Puccini, Reinecke

Casa Paolo – Brezzo di Bedero – ORE 21

Domenica 4 AGOSTO 2024

Jeux des cordes et du bois…

Luca Avanzi, Oboe e Corno Inglese

Elena Elisa Gorna, Arpa

Musiche di Rust, Debussy, Ibert, Fauré

Casa Paolo – Brezzo di Bedero – ORE 21

Domenica 11 AGOSTO 2024

Marco Giani, Clarinetto

Irene Veneziano, Pianoforte

Musiche di Saint Saens, Pulenc, Gershwin, Rivera

Casa Paolo – Brezzo di Bedero – ORE 21

Domenica 18 AGOSTO 2024

Francesco Pasqualotto, Pianoforte

Musiche di Beethoven, Bruckner, Musorgskij

Casa Paolo – Brezzo di Bedero – ORE 21

Domenica 25 AGOSTO 2024

Omaggio a Giacomo Puccini

Ivanna Speranza, Soprano

Matteo Failla, Pianoforte

Musiche di Puccini, Bellini, Donizetti, Tosti

Casa Paolo – Brezzo di Bedero – ORE 21

Domenica 1 SETTEMBRE 2024

Faccini Piano Duo

Bestabea Faccini, Elia Faccini

Musiche di Ravel, Dukas, Morricone, Williams

Santuario di Santa Maria Bambina in Pianezza – Brezzo di Bedero – ORE 21

Sabato 7 SETTEMBRE 2024

Suoni D’Arpa

Martina Ninfantani, Arpa

Musiche di Bach, Spohr, De Falla, Renié

Per tutte le informazioni:

http://www.musicaincanonica.it