“Tutto il bello che ci aspetta”, perdere la strada per ritrovarsi, il nuovo romanzo di Lorenza Gentile

Lorenza Gentile, autrice di romanzi di successo tradotti in diverse lingue, torna in libreria con “Tutto il bello che ci aspetta” (ed. Feltrinelli). E’ la storia di Selene che, passati i trent’anni, non ha ancora trovato la sua strada. Per trovarla, una notte d’estate fugge da Milano verso un paesino nel cuore della Puglia, il posto dove è cresciuta, immersa in una comunità spirituale, circondata dall’affetto degli amici e della famiglia. Selene inizia a comprendere che a volte è necessario perdersi e sbagliare strada per trovare il coraggio di seguire i propri sogni.

Ascolta l’intervista a Lorenza Gentile