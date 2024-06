Spaccio, arresti a Trezzo sull’Adda

Nove persone, di età compresa tra i 29 ed i 43 anni, ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di droga, detenzione illecita di sostanze stupefacenti e porto illegale di armi in luogo pubblico, sono stati arrestati dai Carabinieri di Pioltello e Trezzo sull’Adda. Le immagini dello scambio di stupefacenti nelle immagini girate dagli investigatori.

Le indagini hanno evidenziato che il gruppo spacciava droga sia in luoghi concordati con i clienti, sia a domicilio nei comuni dell’area est milanese e della provincia di Bergamo. Avevano come causale “stipendi” i soldi che venivano accreditati sul contro corrente (ora sequestrato) del principale indagato. Lo scrive il gip di Milano nel disporre la misura cautelare e sequestrando immobili e conti correnti degli indagati. Uno dei conti, in particolare, era usato come “deposito” e il gudice evidenzia “la sproporzione tra le somme in entrata e quelle in uscita”. Ne era intestatario un albanese che, per quanto risultasse formalmente dipendente di una società, “non ha espletato alcun tipo di attività lavorativa”.

Ecco il video dell’operazione portata a termine dai Carabinieri.