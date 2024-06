Maturità, Ungaretti e Pirandello tra le tracce della prima prova

Ungaretti con ‘Pellegrinaggio’ che fa parte della raccolta l’Allegria è la poesia tra le tracce proposte ai maturandi. C’è anche Pirandello tra gli autori proposti. E Rita Levi Montalcini con l’Elogio dell’imperfezione. Un testo tratto dallo storico Giuseppe Galasso ‘Storia d’Europa’, invita i maturandi a riflessioni sull’uso dell’atomica.

In Lombardia gli ammessi agli esami sono 79.960. A Milano gli studenti impegnati nella maturità sono 24.800. Tra loro anche due anticipatari, che accedono all’esame un anno prima per merito (6 in tutta la regione). 1.803 le commissioni d’esame nominate dall’Ufficio scolastico regionale per le scuole statali e 266 per le private.

Domani si torna in aula per la seconda prova: greco al classico, matematica allo scientifico.