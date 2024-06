Studentessa violentata, condannati Lucarelli jr, Apolloni e altri tre

Il Tribunale di Milano ha condannato Mattia Lucarelli Jr e Federico Apolloni, i due giovani calciatori del Livorno accusati di violenza sessuale nei confronti di una studentessa americana di 22 anni, a 3 anni e 7 mesi. La decisione dopo il processo con rito abbreviato dove altri due imputati sono stati condannati a pene di 2 anni e 5 mesi e uno a 2 anni e 8 mesi. L’indagine aveva ipotizzato un presunto stupro di gruppo nella notte tra il 26 e 27 marzo 2022. Uno dei due episodi di violenza sessuale contestati sarebbe avvenuto, secondo il giudice, con l’abuso delle “condizioni di inferiorità” della ragazza perché ubriaca. Per la giovane è stata disposta una provvisionale di 50mila euro mentre le motivazioni della sentenza saranno depositate entro 90 giorni. I due giocatori, presenti alla lettura della sentenza, finirono agli arresti domiciliari nel gennaio del 2023 per poi essere rimessi in libertà il giugno successivo.