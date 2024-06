Incidente sulla tangenziale nord, due morti e due feriti gravi

E’ di due morti e due feriti in codice rosso il tragico bilancio di un incidente stradale avvenuto intorno alle 6 di stamattina sulla tangenziale nord di Milano, direzione Torino, nei pressi di Pero. Ne danno notizia i vigili del fuoco. Un camion e un’auto si sono scontrati tra le gallerie Cerchiarello per cause in corso di accertamento. Coinvolti 4 giovani tra i 18 e i 25 anni. Degli occupanti dell’auto due sono morti sul colpo e gli altri due si trovano ricoverati in gravissime condizioni negli ospedali San Carlo e Niguarda. Sul posto gli operatori del 118, i vigili del fuoco e la polstrada.