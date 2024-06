Attacco hacker agli ospedali della Asst Rhodense, ripristinati parzialmente i telefoni

E’ ancora in forte difficoltà l’Asst Rhodense, dalla quale dipendono gli ospedali di Rho, Garbagnate e Bollate, i cui sistemi informatici sono stati colpiti da un pesante attacco hacker nella mattina di giovedì. Oggi sono stati ripristinati solo parzialmente i telefoni. “Dopo l’attacco di ieri – si legge in una nota dell’Azienda sanitaria – sono stati ripristinati parzialmente i servizi di telefonia. Dalle ore immediatamente successive all’attacco hacker è stata istituita una unità di crisi aziendale, coordinata dal Direttore generale dell’azienda. Oggi l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale ha preso in carico gli impianti e sta gestendo i lavori di tutti gli operatori interessati”. Lo comunica in una nota la Direzione generale Welfare della Regione Lombardia. La Dg Welfare informa inoltre che “sono stati ripristinati i servizi informatici delle strutture sanitarie che usufruiscono del Data Center di Aria, interrotti questa notte a causa di un disservizio che ha riguardato l’infrastruttura tecnologica regionale. Le attività ospedaliere sono proseguite regolarmente senza alcuna sospensione”.