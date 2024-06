I Carabinieri: “A Milano non è emergenza sicurezza ma aumentiamo il controllo del territorio”

Your browser does not support the video tag.

“Le cifre rassicurano sul fatto che non ci sia emergenza criminale, ed è vero questo, le cifre rassicurano ma non tolgono mai quella che è la percezione di sicurezza da parte del cittadino”. Lo sottolinea il Comandante interregionale Carabinieri ‘Pastrengo’, il generale Riccardo Galletta, a margine della cerimonia a Milano per celebrare i 210 anni di fondazione dell’arma, parlando del problema sicurezza nelle città. “Noi possiamo mostrare tutte le statistiche che vogliamo ma la signora che va a ritirare la pensione e viene scippata nessuno la convincerà mai del fatto che non ci sia un problema – aggiunge -. Bisogna rispondere a questo con il controllo del territorio, cioè portando il maggior numero di risorse sul territorio, aumentando le pattuglie, cercando di diminuire la forza negli uffici, e presidiare nel modo più intenso possibile il territorio”. Le risorse secondo il generale non sono sufficienti per definizione. “Quando mi sono arruolato 44 anni fa dicevamo che le risorse mancavano sempre, per antonomasia. Le risorse sono sempre costantemente inferiori alle necessità e se andiamo a guardare gli organici di allora, di 44 anni fa, erano sicuramente di gran lunga inferiori a quelli attuali – conclude -. Non dico della metà ma quasi ridotte di un terzo rispetto ad oggi. Le esigenze sono sempre crescenti e diffuse, bisogna organizzarsi per fare fronte alle necessità”.