2 giugno, Palazzo Marino apre al pubblico

Oggi, domenica 2 giugno, 78° anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana, sono in programma cerimonie e iniziative culturali rivolte alla cittadinanza.

La giornata è stata aperta stamattina in piazza Duomo con la cerimonia dell’Alzabandiera alla presenza delle autorità cittadine. Dalle 10 alle 20, Palazzo Marino è aperto alle visite del pubblico che potrà accedere liberamente da piazza Scala e conoscere da vicino la sede del sindaco di Milano, la cosiddetta “Casa dei milanesi e delle milanesi”.

Aperte le sale principali e più rappresentative del Palazzo: sala Alessi, sala Tempere, sala Arazzi, sala Marra, l’Aula del Consiglio comunale, al piano terra. Al primo piano la celebre Sala dell’Orologio, che attualmente ospita le bandiere dei Giochi Olimpici e Paralimpici, l’ufficio del Sindaco e la sala Giunta.

Dalle 10 alle 14, si svolgono le visite (i posti sono già esauriti) accompagnati da volontari e volontarie della Delegazione FAI di Milano che accoglieranno i visitatori e le visitatrici in piazza San Fedele, originario ingresso di Palazzo Marino. I volontari e le volontarie del FAI resteranno anche nel pomeriggio a disposizione dei visitatori e delle visitatrici nelle principali sale del Palazzo.

Nel pomeriggio, nel Cortile d’Onore del Palazzo, con ingresso libero, si potrà assistere all’esibizione della Banda musicale della Polizia Locale di Milano, alle 16.30, e della Civica Orchestra di Fiati di Milano, alle 18. I concerti delle bande si apriranno con l’inno nazionale e vedranno marce e brani della tradizione musicale italiana e l’immancabile “Oh mia bella Madunina”.

In vista delle prossime elezioni europee, che si terranno l’8 e il 9 giugno, sarà allestito un banchetto con materiale informativo con gadget dedicati a chi visiterà Palazzo Marino. Oltre alle informazioni sul “come si vota”, sarà possibile informarsi sul progetto “Vivo a Milano e voto l’Europa” promosso dal Comune di Milano, insieme all’Ufficio del Parlamento europeo a Milano e all’Institute for European Policymaking (IEP@BU) dell’Università Bocconi.