ROMA (ITALPRESS) – L’Atlante Pinocchio “è un libro altamente curato dal punto di vista scientifico, ma capace di arrivare in tutti gli angoli del mondo. Siamo arrivati in Laos, in Malesia, in Perù e tutte queste culture hanno recepito Pinocchio. È una figura trasversale, è il suo segreto e la sua forza: per un bambino africano, Pinocchio ha la pelle scura, per un bambino cinese ha gli occhi a mandorla… è un’unica storia, nata in Italia alla fine dell’Ottocento da Carlo Collodi, ma che ha viaggiato in tutto il mondo e ogni popolo l’ha fatta un po’ sua”. Lo ha detto Giovanni Capecchi, direttore scientifico dell’Atlante Pinocchio, edito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani e presentato oggi a Roma.

xi2/tvi/gtr