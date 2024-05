ROMA (ITALPRESS) – L’Atlante Pinocchio, edito dall’Istituto della Enciclopedia Italiana Treccani, “cerca di ripercorrere, attraverso 140 contributi di grandissimi ricercatori e al coordinamento di Giovanni Capecchi, non solo la tradizione storica di quest’opera letteraria, il suo valore morale, pedagogico, etico nel 1883, a pochi anni dall’Unità d’Italia, ma anche la sua attualità, la capacità di andare dappertutto nel mondo, di essere apprezzato, di essere tradotto in oltre 200 lingue, di essere rappresentato nell’arte, nel cinema, da Comencini a Garrone, passando per Benigni e per il grandissimo lavoro che fa Disney, ma anche l’arte con Cattelan. Tutto questo è davvero una pietra miliare nella storia culturale italiana”. Lo ha detto il direttore generale della Treccani, Massimo Bray, a margine della presentazione dell’opera a Roma. Unire l’Italia “credo che sia uno dei grandi obiettivi che si dà Collodi, mi piace ricordarlo e associarlo a un’altra opera che viene pubblicata tre anni dopo, il ‘Cuore’ di De Amicis: sono le due opere su cui si inizia a fondare la ricerca di un’identità italiana”.

