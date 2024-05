In viaggio sulla sedia a rotelle da Ancona a Roma

“Sui passi di Francesco, in cammino per l’accessibilità e la pace” è il titolo di un viaggio che stanno facendo in questi giorni alcune persone con disabilità, da Ancona a Roma. Un’iniziativa che, in vista del Giubileo 2025, vuole richiamare l’attenzione sul pellegrinaggio inclusivo e accessibile. Dal 18 al 29 maggio, 10 viaggiatori – di cui 6 con esigenze di mobilità e 2 ipovedenti – affrontano in sedia a rotelle, bicicletta o tandem il percorso da Ancona a Roma che ricalca il peregrinare di San Francesco e il suo messaggio di essenzialità. 11 tappe che attraversano 3 regioni: Marche, Umbria e Lazio.

L’arrivo sarà a San Pietro dove i viaggiatori incontreranno Papa Francesco all’udienza del mercoledì. Questo cammino è promosso dall’associazione Free Wheels, organizzazione di volontariato impegnata a diffondere il turismo lento per tutti, in collaborazione con l’associazione NoisyVision. Il promotore di Free Wheels è Pietro Scidurlo, di Somma Lombardo, in provincia di Varese, in sedia a rotelle dalla nascita, che nel 2012 ha percorso il Cammino di Santiago in hand-bike, esperienza che l’ha portato a scrivere la Guida al Cammino di Santiago per tutti.

Ascolta l’intervista a Pietro Scidurlo