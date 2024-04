Si attenua il maltempo in Lombardia

Resta ancora instabile il meteo in Lombardia ma l’ondata di maltempo è in attenuazione e le piogge della notte sono state meno intense di quanto previsto. Anche il vento non ha causato i danni che aveva provocato sabato notte e a Milano questa mattina è tornato il sole. E’ rimasto sempre sotto il livello di attenzione il Seveso mentre il Lambro si è avvicinato alla soglia dei 2 metri, ma comunque sempre lontano da quella di esondazione dei 3 metri. Nessuna segnalazione particolare da parte dei Vigili del fuoco, decisamente più impegnati sabato notte quando avevano effettuato decine di interventi per rimuovere alberi e piante, così come dalla Polizia Locale. Ancora fitte nevicate in montagna per tutta la notte e buona parte della mattina di Pasquetta.

A Livigno chiuso fino alle 18 il passo del Foscagno per la neve abbondante e una bufera di vento. Ci sono state anche slavine che hanno abbattuto dei pali dell’Enel togliendo corrente a una parte della nota località dell’Alta Valtellina. Migliaia di turisti sono bloccati a Livigno e non sapranno quando potranno rimettersi in viaggio per tornare a casa. Bloccata infatti anche la strada del Gallo verso la Svizzera.