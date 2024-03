Mattarella chiama il padre di Ilaria Salis

Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha telefonato questa mattina a Roberto Salis dopo che ieri il padre di Ilaria, la 39enne docente italiana detenuta da oltre un anno a Budapest, aveva mandato una lettera al Quirinale per chiedere a Mattarella un intervento sul Governo allo scopo di cercare una soluzione a favore della figlia, alla quale la giustizia ungherese ha appena negato gli arresti domiciliari a Budapest. “Lo ringrazio per la solerzia con cui mi ha risposto in meno di 24 ore – ha detto Roberto Salis al Presidente della Repubblica – e soprattutto per la sensibilità e la vicinanza al dramma che sto vivendo con la mia famiglia”.

E’ quanto ha reso noto all’ANSA Roberto Salis: “Ha ribadito la sua vicinanza personale a me e alla famiglia – ha detto – e mi ha garantito il suo personale interessamento al caso.