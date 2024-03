ROMA (ITALPRESS) – “L’Aeronautica militare, nell’ambito della missione che la Repubblica affida alle forze armate, contribuisce con termini di grande valore alla difesa dello Stato democratico e alle regole della comunità internazionale, che sono essenziali per il progresso pacifico e per la coesione fra le nazioni che speriamo di ripristinare. Questa è una vocazione che abbiamo sempre coltivato come Repubblica italiana”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ricevendo al Quirinale il generale di Squadra Aerea Luca Goretti, capo di Stato Maggiore dell’Aeronautica Militare, accompagnato da una rappresentanza di appartenenti all’Arma.

sat/gsl (Fonte video: Quirinale)