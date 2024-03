di Eleonora Rovelli

Il weekend si è concluso con lacrime di gioia per il volley femminile lombardo: nell’ultima gara di campionato, Uyba Volley Busto Arsizio e Volley Bergamo 1991 conquistano la salvezza e, insieme ad Allianz Vero Volley Milano e Trasportipesanti Casalmaggiore, parteciperanno anche l’anno prossimo al massimo campionato di pallavolo femminile italiano. Le milanesi, guidate da coach Gaspari, chiudono con uno splendido terzo posto in classifica generale e andranno ad affrontare Wash4green Pinerolo nella corsa play-off, oltre a dover disputare la finale di Champions League contro Imoco Volley Conegliano. Casalmaggiore, invece, non rientra tra le otto squadre che andranno a contendersi lo scudetto. Per quanto riguarda le due formazioni lombarde maschili, Allianz Milano riapre tutto portando in parità per 2-2 le partite dei quarti di finale contro Gas Sales Blu Energy Piacenza, mentre Mint Vero Volley Monza subisce la rimonta di Cucine Lube Civitanova; e anche per loro si deciderà in gara 5 quale delle due formazioni accederà alla semifinale play-off.