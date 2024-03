Rapinavano gioiellerie per fare una vita di lusso, 3 arresti a Brescia

A Brescia la Polizia e i carabinieri hanno arrestato 3 rapinatori ritenuti i responsabili di due rapine violente e a mano armata avvenute in un compro oro di via Orzinuovi ad inizio gennaio e all’interno di una gioielleria in pieno centro di due settimane fa. Il leader del gruppo è un fotomodello di 22 anni di origini senegalesi, che ha sfilato sulle passerelle milanesi per i più grandi marchi di moda. Stando a quanto emerso dalle indagini, la banda, composta da giovanissimi, commetteva le rapine per poter fare poi una vita di lusso tra potenti auto e cene nei migliori ristoranti.