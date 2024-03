Sfregiò la rivale in amore con un vetro, chiesti 5 anni

E’ stata chiesta una condanna a 5 anni e 4 mesi – oggi in Tribunale a Varese – per una donna di 38 anni accusata di lesioni aggravate per aver sfregiato di proposito, con un calice rotto, una rivale in amore di 27 anni, che con lei era intenzionata, secondo la ricostruzione, a riappacificarsi. La giovane ferita, assistita dall’avvocato Augusto Basilico, sentita in aula in passato aveva accusato la 38enne di averle “rovinato la vita”. L’aggressione risale all’ottobre 2020, in un bar di Leggiuno (Varese) dove le due donne si erano incontrate casualmente. Da lì era iniziata la discussione su un giovane frequentato da entrambe tempo prima. La vittima dell’aggressione ha spiegato di aver offerto alla 38enne un calice di spumante per festeggiare il proprio compleanno, che ricorreva quel giorno, e perché comunque considerava superati gli attriti del passato. A questo punto le versioni fornite dalle due donne divergono. L’imputata ha sostenuto di esseri difesa da ipotetica aggressione ma il pm non le ha creduto.