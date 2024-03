A Milano la nuova opera di street art “Gaza” con i Simpson palestinesi di AleXsandro Palombo

Da ebrei deportati, come sono raffigurati sui muri del memoriale della Shoah, a vittime palestinesi dell’attacco israeliano a Gaza: sono i Simpson nel nuovo murales dell’artista AleXsandro Palombo. Intitolato “Gaza”, è stato realizzato in via Padova a pochi metri dalla Casa della cultura Musulmana, nel quartiere simbolo della Milano multietnica. Homer, il capo famiglia, appare con la kefiah al collo e la fascia della bandiera palestinese sulla fronte, mentre stringe tra le braccia il cadavere di suo figlio Bart. Come in una moderna pietà, ai loro piedi mamma Marge, le sorelle Lisa e Maggie, tutte morte. Quest’opera, spiega una nota, “vuole essere una forte istantanea degli orrori della guerra a Gaza, un richiamo ai diritti umani violati e un appello alle coscienze contro il massacro dei palestinesi inermi e la brutalità cieca della guerra”.

