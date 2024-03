Marlene Kuntz, la band celebra i 30 anni di “Catartica”

“Complimenti per la festa! Una festa del cazzo”. È uno dei versi più famosi dei Marlene Kuntz ed è scritto sulla locandina del tour celebrativo di “Catartica” il loro album pubblicato 30 anni fa. Accomodantosi per la conferenza stampa in una sala riunioni di Universal Music Italia a Milano, Cristiano Godano ha ripetuto la frase divenuta celebre tra i fan della band piemontese. Con Godano oggi c’era Riccardo Tesio, membro fondatore e chitarrista della band. Ancora una volta, insieme, saliranno sui palcoscenici d’Italia in una serie di date per celebrare appunto il 30esimo anniversario di Catartica, di cui suoneranno quasi tutte le canzoni, come hanno spiegato. La prima data del tour è prevista il 12 marzo a Livorno a cui faranno seguito diverse altre date, molte delle quali già sold out (a Milano il 14 marzo all’Alcatraz).

“Catartica nel 2024 compie 30 anni. Si potrebbe dire sembra ieri, ma in realtà sembra quel che è: ovvero che sono passati 30 anni, e noi Marlene siamo consapevoli di quante cose sono state fatte in questo lasso di tempo “, commenta Cristiano Godano, che poi dell’album ha detto: “Lo vedevamo come la realizzazione di un sogno dopo sette anni di gavetta e di cose che non succedevano. Era un traguardo raggiunto e poi abbiamo lavorato per fare durare il sogno. Mai c’è stato un momento topico al di là del quale ci siamo resi conto dell’importanza di Catartica, lo abbiamo capito nel tempo quanto era influente e seminale per molte band che hanno raccolto il messaggio artistico che c’era. Tutto questo non ci intimorisce e abbiamo voglia di suonare.” L’8 marzo 2024, in occasione del trentennale di Catartica, sarà disponibile la ristampa del disco in formato CD, doppio LP e BOX DELUXE in edizione limitata e numerata .