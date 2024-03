Gli AC/DC celebrano 50 anni di carriera con dei vinili d’oro ed un pop up store a Milano

Nel pop up store AC/DC 50 si alterneranno per tre giorni talk con tanti ospiti, mostre, listening session ed eventi dedicati a tutti i fan ma anche a coloro che vogliono conoscere meglio l’iconica rock band australiana. Sarà possibile acquistare i gadget dedicati ai 50 anni di carriera e i primi 9 album ristampati da Columbia Records/Legacy Recordings: Back in Black, Highway to Hell, The Razors Edge, Powerage, For Those About to Rock (We Salute you), High Voltage, Dirty Deeds Done Dirt Cheap, Who Made Who e Live. Nel corso dell’anno, verrà ristampato tutto il catalogo degli AC/DC! Ogni vinile è accompagnato da una stampa 12″x12″ con la nuova grafica AC/DC 50, perfetta per essere collezionata e incorniciata. I primi 9 vinili sono disponibili anche in pre-order al seguente link https://bio.to/ACDCfifty

Gli AC/DC si esibirono per la prima volta il 31 dicembre 1973 al Checkers Nightclub di Sydney, in Australia. Da lì, in pochi anni conquistarono tutto il continente e debuttarono su scala internazionale diventando una delle più importanti rock band della storia, con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo. 50 anni dopo, gli AC/DC continuano ad esibirsi live con grande successo! In estate sono previste una serie di date in Europa per il “POWER UP TOUR”, legato all’omonimo album del 2020. L’unica tappa in Italia sarà il 25 maggio alla RCF Arena di Reggio Emilia (organizzato da Barley Arts), i 100 mila biglietti disponibili sono stati venduti in poche ore dall’apertura delle prevendite! Gli AC/DC sono una delle più influenti rock band di tutti i tempi con oltre 200 milioni di album venduti in tutto il mondo, di cui ben 72 milioni sono negli USA. Con 50 anni di leggendaria carriera alle spalle, continuano a riempire gli stadi di tutto il mondo, vendendo ogni anno milioni di dischi e generando miliardi di streaming!

“Back in Black”, doppio disco di diamante, è il «bestselling album by any band ever» e «third bestselling album by any artist» con oltre 50 milioni di copie vendute. Sono stati inseriti nella Rock and Roll Hall of Fame® nel 2003. Nel 2010 hanno vinto il loro primo GRAMMY® Award nella categoria “Best Hard Rock Performance” per “War Machine”. Il loro ultimo album è “Power Up” (2020), diciassettesimo disco in studio, che ha debuttato al primo posto in 21 Paesi.