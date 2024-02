Manca meno di 1 mese alla 17^ Scarpadoro di Vigevano

Manca poco meno di un mese all’appuntamento con la, uno dei più importanti appuntamenti podistici del territorio, organizzato dain collaborazione con ile in programma, con partenza alledallodi. Ma non è tutto! La Scarpadoro è anche un’importante occasione dicome strumento di, grazie alla, la corsa-camminata non competitiva di 5 chilometri riservata a persone con disabilità, promossa dalla campionessa paralimpica e attuale senatrice della Repubblicae dapresidente dell’associazione sportiva. Grazie alla splendida collaborazione dei simpatici e coloratie di tutte le associazioni di volontariato che hanno aderito all’iniziativa, la Scarpadoro Ability riuscirà a portare anche quest’anno allo stadio Dante Merlo, decine di ragazzi disabili che verranno accompagnati nella loro corsa/camminata da molti runners che quel giorno sceglieranno di ritirare il cronometro nello zaino, per correre spingendo carrozzine e regalare una giornata speciale a chi non può più camminare. Ladella Scarpadoro Ability, così come per tutte le altre distanze (21K-10,2K-5K) è prevista alledallo. Il percorso dell’Ability si svilupperà, come sempre, lungo i primi 5 chilometri del tracciato della mezza maratona, passando perile lungo le strade più suggestive del centro storico di Vigevano per poi fare ritorno allo Stadio. Le ii a tutte e tre le corse sono aperte e disponibili attraverso il portale, mentre tutte le informazioni sulle quote e le scadenze sono disponibili sul sito. Da, sarà possibile iscriversi alla Stracittadina di 5K presso il negoziodi Vigevano. E’ giunto il momento di presentare lache tutti i finisher riceveranno all’arrivo della propria corsa-camminata. Anche in questo gadget è stata studiata una grafica che riprende la simbologia della festa di San Patrizio, già presente nella t-shirt ufficiale, dove il trifoglio diventa l’elemento principale e il Signor Scarpadoro corre indossando il cappello a cilindro.