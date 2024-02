MIKE TERRANA sarà il nuovo batterista di VASCO ROSSI?

La rete è impazzita ma precisiamo che al momento si tratta solo di indiscrezioni. Nessun comunicato ufficiale infatti ha ancora confermato la notizia.

Da fonti attendibili però “si rumoreggia” che MIKE TERRANA potrebbe essere il nuovo batterista della band di VASCO ROSSI per il prossimo tour, che prevede ben 7 appuntamenti allo Stadio di San Siro di Milano a Giugno 2024. Ad avvalorare la tesi sono comparsi nelle ultime ore sul profilo Instagram di Terrana video che lo vedono impegnato a cimentarsi dietro il suo kit su alcuni classici del Blasco (https://www.instagram.com/reel/C3SQ-McsaM5/). Potrebbe trattarsi di indizi come di semplici provini, ma….

Al momento l’unica notizia certa è che Mark Laug (con Vasco dal 2007) a cui è stato confermato l’ingaggio con gli AC/DC per il PWR UP World Tour (che passerà da Reggio Emilia il 25 Maggio ed è andato Sold Out in pochissime ore) non sarà più disponibile.

Mike è un Signor Batterista, con stile ed estrazione fortemente metal nel DNA. Seppur incline alle raffiche di doppia cassa, ha un debole per la fusion strumentale e uno stile robusto sì, ma versatile, che dal 1984 lo ha impegnato come session-man (studio/tour) e il suo nome figura su oltre 50 album. Il suo impatto sonoro, tecnico e scenico è da sempre piuttosto rilevante il che lo rende senz’altro un candidato perfetto, non da ultimo anche per la sua grande professionalità. Ha suonato nella sua lunga carriera tra gli altri con GAMMA RAY, YNGWIE MALMSTEEN, AXEL RUDI PELL, VISION DIVINE, RAGE e TARJA (ex NIGHTWISH).

Newyorchese di nascita (Buffalo, classe 1960), Terrana ha pubblicato il suo primo album solista “Shadows Of The Past” nel 1999 ed è attivissimo anche nel mondo delle drum clinic. Dal 1997 si è trasferito in Europa e da molti anni guarda caso vive proprio in Italia.

La fuga di notizie potrebbe non deporre a suo favore, ma in fondo chi ci dice che sia stato proprio lui a diffonderle?