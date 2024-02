Rapinano un ragazzo nel Milanese e gli portano via anche le scarpe

Un 21enne che stava uscendo dalla stazione ferroviaria di Cesate, nel Milanese, è stato seguito e rapinato da una banda di ragazzi che dopo averlo malmenato gli hanno preso non solo cellulare e carte di credito ma anche le scarpe, lasciandolo a terra dolorante e scalzo. Per questa aggressione, avvenuta alle 23 del 14 gennaio scorso all’esterno della stazione, il 9 febbraio i carabinieri di Rho hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare per rapina aggravata e ricettazione emessa dal gip di Milano a carico di due dei tre presunti rapinatori, entrambi 18enni, un italiano e un romeno. Un terzo giovane è ancora in fase di identificazione. Lo ha riferito solo oggi il Comando provinciale di Milano. Le indagini, condotte attraverso l’analisi dei filmati delle telecamere dell’impianto all’interno della stazione e di un pub di Saronno (Varese) dove nelle ore successive sono stati fatti dei pagamenti fraudolenti con una delle carte bancomat sottratte, hanno permesso di arrivare ai due, che hanno vari precedenti. Subito dopo la rapina, infatti, erano andati a farsi una birra.