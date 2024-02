Tutto esaurito per Ghali al Forum di Assago

E’ sold out il concerto del 29 ottobre al Forum di Assago di Ghali, che annuncia una seconda data il giorno prima, sempre nel palazzetto della sua Milano. I biglietti per la nuova data saranno disponibili su Ticketone dalle 14 di domani e dalle 10 di martedì 20 febbraio su Ticketmaster e nei punti vendita autorizzati. Intanto “Casa Mia” – il brano portato a Sanremo con l’extraterrestre Rich Ciolino e accompagnato dal messaggio ‘Stop al genocidio’ – è nelle prime 10 posizioni della Top Songs Debut Global di Spotify nelle prime 72 ore dalla release. Gli appuntamenti milanesi saranno l’occasione per ascoltare hit come “Ninna nanna”, “Habibi”, “Good Times”, “Cara Italia”, “Turbococco” ma anche la trap dell’ultimo mixtape “Pizza Kebab Vol.1”.