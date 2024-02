Rubavano negli appartamenti del centro di Milano e scappavano in monopattino. Cinque malviventi sono stati arrestati dagli agenti della Polizia di Stato per furti in abitazione. Sono state analizzate le immagini di tutti i sistemi di videosorveglianza delle zone interessate, incrociando i dati di traffico telefonici e sono così stati identificati e arrestati in cinque: quattro di origine sudamericana e un italiano, tutti tra i 25 ed i 30 anni e con precedenti per reati contro il patrimonio. Il “modus operandi” era sempre uguale: uno di loro rimaneva in strada a fare da palo mentre gli altri entravano nei condomini, approfittando dell’uscita di un residente e forzavano porte o finestre. Mettevano a segno il colpo in brevissimo tempo e fuggivano con biciclette o monopattini elettrici. Sette i furti addebitati al gruppo e messi a segno in abitazioni del centro di Milano tra aprile e dicembre dell’anno scorso.