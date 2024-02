Weekend di amare sconfitte per il volley lombardo

Di Eleonora Rovelli

Allianz Vero Volley Milano perde per 3-0 il big match contro Imoco Volley Conegliano. Le bustocche di Uyba Volley non riescono a ripetere la splendida prestazione del girone di andata, perdendo per 3-0 contro Megabox Ond. Savio Vallefoglia. Volley Bergamo 1991, ancora in difficoltà, cede per 3-1 contro Aeroitalia Smi Roma. Infine, Trasportipesanti Casalmaggiore ritrova il sorriso vincendo per 3-0 contro Il Bisonte Firenze.

Per quanto riguarda il volley lombardo maschile, Mint Vero Volley Monza esce sconfitta davanti al pubblico di casa per 3-0 contro Itas Trentino, mentre Allianz Milano conquista una bella vittoria per 3-0 contro Farmitalia Catania.