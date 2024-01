La 17^ Scarpadoro si tinge di verde in onore di San Patrizio

Per i superstiziosi lache si correrà domenicapotrebbe incutere un certo timore, visto il ripetersi del numero 17. Per gli organizzatori sarà, invece, un’occasione per celebrare la festa di. Non a caso è stato scelto il coloreper lat ufficiale e nella grafica sono stati inseriti due simboli che richiamano proprio il ‘St. Patrick’s Day’, ovvero ile ilindossato dal: elementi che agiscono anche da porta fortuna e allontanano la superstizione. La Scarpadoro torna quindi quest’anno a ricollocarsi nella sua tradizionale data, ovvero la terza domenica del mese di marzo, a dispetto delle due ultime edizioni che, a causa del sovraffollamento di calendario, si erano svolte l’ultima domenica di marzo. Lei online sono aperte e disponibili attraverso il portalementre tutte le informazioni sulle quote e le scadenze sono disponibili sul sito. Come sempre, per garantire efficienza e qualità nei servizi, le gare saranno tutte a: verranno riservati 1.300 pettorali per la Half Marathon, 600 per la 10,2K e 500 per la 5K. Anche quest’anno, ci sarà la possibilità di iscrivere anche il proprio cane alla Scarpadoro ‘L’iscrizione del cane, il cui costo è di 5 euro, è subordinata all’iscrizione del padrone alla Scarpadoro 5K e il ricavato sarà devoluto all’., l’associazione che ha in gestione il. L’amico a quattro zampe riceverà una bandana da indossare in gara e un ricco ristoro finale a base di crocchette. Una novità è la partecipazione di ‘, il servizio educativo dedicato ad adulti con disabilità cognitiva gestito dalla Cooperativa Meraki a Vigevano. Dieci ragazzi del centro collaboreranno nella gestione dei tre ristori sul percorso al 5°, 10° e 15° chilometro. Sede di partenza e arrivo sarà come sempre lo, dove saranno ubicati tutti i principali servizi (deposito borse, docce, spogliatoi, bagni, ristori) e che accoglierà prima il lungo e colorato serpentone di partenza e poi il flusso ininterrotto di arrivi in un’atmosfera davvero emozionante. La Scarpadoro è molto apprezzata dai runners anche per il suoche si snoda, per i primi 5 km, nel centro storico di Vigevano con passaggi nel, lungo la suggestivae nella splendida, per poi proseguire in aperta campagna, attraverso le aree verdi del, su strade completamente asfaltate e chiuse al traffico.