Liliana Segre al Memoriale della Shoah con la comunità di Sant’Egidio

Martedì 30 gennaio la Comunità di Sant’Egidio invita a fare memoria degli ebrei partiti dalla Stazione Centrale il 30 gennaio 1944 e nei mesi successivi. Per questo organizza un evento online martedì alle 18, dal titolo “Coloro che non hanno memoria del passato sono condannati a ripeterlo”.

La Senatrice a vita Liliana Segre, sopravvissuta, partita ottant’anni fa per Auschwitz dalla Stazione Centrale all’età di tredici anni, il 30 gennaio 1944, porterà la sua testimonianza.

Interverrà anche il fondatore della Comunità di Sant’Egidio Andrea Riccardi. Una rappresentante dei Giovani per la Pace, movimento giovanile di Sant’Egidio, porterà una testimonianza di impegno a favore del “vivere insieme” e del rifiuto dell’indifferenza. Le note del musicista rom Jovica Jovic ricorderanno lo sterminio dei rom e dei sinti, alcuni studenti del Liceo Carducci eseguiranno musiche e canti.

La commemorazione giunge quest’anno alla sua ventottesima edizione consecutiva, da quando – il 30 gennaio 1997 – la Comunità di Sant’Egidio e la Comunità Ebraica, insieme con Liliana Segre, e poi negli anni anche con Nedo Fiano e Goti Bauer, si ritrovarono per fare memoria della deportazione nel luogo da cui partirono i convogli per i campi di sterminio che allora era un umido e buio sotterraneo; da quel ricordo, ripetuto ogni anno, è nata l’idea del Memoriale della Shoah.

L’evento è in streaming online (Diretta Facebook e YouTube), ma una rappresentanza di giovani milanesi ascolterà l’evento in presenza al Memoriale della Shoah, per testimoniare il loro impegno alla “responsabilità della memoria”.