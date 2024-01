Droga per posta dalla Spagna, quattro arresti nel Milanese

Your browser does not support the video tag.

I carabinieri di Rho (Milano) hanno arrestato quattro uomini, tra i 33 e i 67 anni, indiziati di spaccio di sostanze stupefacenti e uno anche di tentata estorsione. L’operazione è avvenuta a Settimo Milanese e a Cornaredo lo scorso 22 gennaio. Le abitazioni dei quattro sono state perquisite. Le indagini erano iniziate nel giugno dell’anno scorso quando i Carabinieri avevano proceduto al sequestro, presso la sede di una società di spedizioni di Rho, di un pacco, proveniente dalla Spagna, contenente 4 kg di hashish. Le indagini hanno consentito di documentare un sistema collaudato di invio e ricezione di pacchi con la droga, tre plichi contenenti ognuno 4,5 chili di “fumo”. Documentate, secondo quanto riferito in una nota dell’Arma, anche ripetute minacce di morte contro un altro indagato per recuperare un debito di 30 mila euro. Due degli arrestati sono stati rinchiusi a San Vittore mentre altri due sono stati posti ai domiciliari. Un quinto uomo è stato arrestato in flagranza perché trovato con 80 grammi di hashish. Tutti e cinque gli arrestati sono italiani.