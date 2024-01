“I Muri del Silenzio”, a sostegno delle donne vittime di violenza

“I Muri del Silenzio” è un progetto fotografico itinerante a sostegno delle donne vittime di violenza ideato dalla fotografa Mjriam Bon e realizzato dall’atleta paralimpica, parlamentare e senatrice Giusy Versace come strumento di sensibilizzazione e denuncia verso ogni forma di omertà. Sono i muri di chi non vede o di chi fa finta di non vedere, di chi non sente perché non vuole sentire, e i silenzi di chi non parla perché ha paura, perché si vergogna.

Questo il fil rouge dell’installazione che è composta da una serie di ritratti fotografici in bianco e nero colti nell’atto di coprirsi gli occhi, le orecchie e la bocca, come le famose “sanzaru” le tre scimmie sagge della tradizione giapponese, una forma di protesta e denuncia verso chi fa finta di non vedere, non sentire e non parlare.

Protagonisti degli scatti alcune celebrità del mondo dello spettacolo, della musica, dello sport e della politica, ma anche volti di persone comuni: da Lorella Cuccarini, ad Alberto Matano, da Sergio Friscia e Maria Grazia Cucinotta a Pinky, una donna che ha rischiato di morire quando il marito le ha dato fuoco nel 2015, davanti agli occhi dei suoi due figli, che però ha denunciato tornando a vivere e che oggi testimonia la sua terribile esperienza per aiutare altre donne.

Le immagini invitano il visitatore a riflettere su come la tendenza all’omertà si ripercuota direttamente sulle donne che ne sono tristemente protagoniste.

In mostra dal 19 Gennaio al 4 febbraio nello spazio espositivo messo a disposizione dal Centro Commerciale La Fontana di Cinisello Balsamo i ritratti di Mjriam Bon fanno parte di un percorso inaugurato del 2019 con la prima esposizione fotografica nelle sale di palazzo Mancuso a Roma presso la camera dei Deputati, per poi attraversare l’Italia e prendere vita in spazi differenti.

Quest’anno il progetto I MURI DEL SILENZIO vede la partecipazione dell’associazione di promozione sociale contro la violenza sulle donne Scarpetta Rossa Aps, nata con l’obiettivo di aiutare concretamente le donne che subiscono violenze.

Da19 gennaio – 4 febbraio 2024

Tutti i giorni negli orari di apertura del centro

Centro Commerciale La Fontana

Via E. de Amicis, 2, 20092 Cinisello Balsamo MI

Primo piano

INGRESSO LIBERO