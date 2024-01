Risultati della terza giornata del girone di ritorno di pallavolo

Di Eleonora Rovelli

Giro di boa ormai concluso per la pallavolo femminile e maschile: in archivio le terze giornate di gara del girone di ritorno.

Brillano Uyba Volley Busto Arsizio, Allianz Vero Volley Milano e Trasportipesanti Casalmaggiore; ancora in difficoltà Volley Bergamo 1991. Le farfalle della Uyba vincono con un netto 3-0 contro Aeroitalia Smi Roma; le milanesi del Vero Volley scavalcano per 3-0 la Savino Del Bene Scandicci; e Casalmaggiore riesce a strappare la partita al tie-break contro Itas Trentino. Il Bisonte Firenze frena il Volley Bergamo 1991 conquistando la vittoria sul campo bergamasco per 3-2.

Per quanto riguarda il volley lombardo maschile, l’Allianz Milano chiude il match vincendo per 3-0 contro Cisterna Volley, mentre esce sconfitta davanti al pubblico di casa Mint Vero Volley Monza, che dopo una lunga partita, vede i gialloblu di Valsa Group Modena conquistare il match per 3-2.