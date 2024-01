Diecimila verbali per contestare le multe ai cittadini con il numero di conto corrente per pagare la sanzione sbagliato. A riceverli sono stati gli agenti della Polizia locale di Milano come segnala Amilcare Tosoni segretario Cisl Funzione pubblica di Milano precisando che i verbali sono diecimila e sono contenuti in mille blocchetti. “Sono stati consegnati ai vigili questi 10 mila verbali per contestare le violazioni del codice della strada ma ci hanno segnalato che hanno allegato il bollettino postale con un numero di conto corrente sbagliato – ha spiegato Tosoni -. Così il cittadino che riceve la multa si trova un numero errato a chi pagare la sanzione a meno che il vigile non lo corregga al momento con la penna, cosa che è stata suggerita ai colleghi per ovviare all’errore. Ma così il cittadino potrebbe anche avere dei sospetti.”

Ai nostri microfoni Amilcare Tosoni segretario Cisl Funzione pubblica di Milano.