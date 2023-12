Aggredita al supermercato, chiede aiuto ai poliziotti che arrestano il marito

L’ha schiaffeggiata in un supermercato di via Lorenteggio a Milano e il personale ha avvertito la Polizia. Quando gli agenti della volante sono arrivati la coppia non c’era più. Nel frattempo alla centrale era giunta la telefonata della vittima che aveva finto di andare in bagno in un bar di via Forze Armate, indicando il luogo in cui si trovava. Quando i due sono usciti dal bar, hanno trovato i poliziotti. La ragazza, di nazionalità marocchina, da poco maggiorenne, ha raccontato i maltrattamenti subiti dal marito, un connazionale di 23 anni. Lo schiaffo nel supermercato era solo l’ultimo di una serie di violenze. Il 4 dicembre era stata aggredita a calci e pugni, così il 15 dicembre. Sul volto ancora le tumefazioni per le botte e sul collo i graffi. L’uomo è stato arrestato per maltrattamenti e anche per rapina perché aveva preso uno zainetto con 200 euro alla moglie. La donna, portata in ospedale, ha avuto una prognosi di 30 giorni per le lesioni subite. Non aveva mai denunciato perché il marito la minacciava continuamente.