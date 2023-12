“Un sonno bestia”, in mostra all’Insubria di Varese scatti di animali che dormono

Qual è la singola attività in cui tutti noi spendiamo la maggior parte del tempo a disposizione? Lavorare? Mangiare? Leggere? Studiare? No: dormire. Passiamo, in media, un terzo della nostra intera vita distesi su un letto in uno stato di incoscienza, mentre il cervello si perde in una intensa attività che chiamiamo ‘sognare’. Perché dormiamo? E perché tutti gli animali presenti sul pianeta Terra, ma proprio tutti, dormono? Grazie alle splendide immagini di un nutrito gruppo di fotografi e fotografe di natura, ai testi divulgativi basati sulle più aggiornate ricerche scientifiche su questo tema, alle videointerviste fatte a quattro ricercatori e ricercatrici e all’utilizzo di una grafica accattivante basata sul “visual thinking”, sarà possibile fare un viaggio incredibile tra scienza e bellezza in quello che è il comportamento più comune, ma allo stesso tempo misterioso, dell’intero mondo animale. Sarà possibile ammirare scatti incredibili nella loro semplicità e ammirare gli animali in un loro momento intimo legato al riposo: dall’assiolo, piccolo rapace, immobile nell’incavo di un albero, ad un bel cavallo disteso nel pieno di una giornata di sole; ancora una volpe che sbadiglia (foto Angela Fraja Bianchi) o un’ape che sosta sullo steso di una pianta. Tutti con gli occhi chiusi, forse a sognare chissà cosa.

La mostra che arriva oggi a Varese è stata presentata in anteprima al festival della scienza di Genova e realizzata dai giovani di Ecozoica, la startup formata dagli studenti dell’Insubria che hanno seguito il master di primo livello “Fauna e Human Dimension – Professionisti della comunicazione per la fauna, l’ambiente e il paesaggio”.